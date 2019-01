May voert crisisoverleg over brexit, Britse parlementariërs willen no-deal stoppen

updateDe Britse premier Theresa May gaat zondagmiddag met haar kabinet in conclaaf over de impasse in haar brexitbeleid, zo meldt de Britse zender Sky News. Maandag zou May het parlement een alternatief moeten voorleggen voor haar overeenkomst met Brussel over het vertrek uit de EU op 29 maart.

Afgelopen dinsdag stemde het Lagerhuis haar overeenkomst met een vrijwel ongekend grote meerderheid weg. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse Lagerhuis tegen het plan, terwijl 202 vóór waren.

May overleefde vervolgens ternauwernood een vertrouwensstemming. Ze is daarna partijleiders van de oppositie gaan polsen, met uitzondering van de belangrijkste, Labour-leider Jeremy Corbyn.

Corbyn weigert in gesprek te gaan met de premier, zo lang die niet eerst garandeert dat er geen ‘no-dealbrexit’ komt. De partijleider overweegt komende week in het parlement een voorstel te steunen, waarmee een eventuele Kamermeerderheid May wil dwingen een ‘no-dealbrexit' uit te sluiten.

Uitstel

In aanvulling daarop liet zijn eigen partijgenoot Keir Starmer, dé specialist van de Labour Party op het gebied van de brexit, weten dat Labour bereid is een uitstel van de brexit te steunen als het anders uitdraait op een ‘no-dealbrexit’. Britse parlementariërs van verschillende partijen willen maandag proberen met een wetsvoorstel te voorkomen dat het land eind maart zonder afspraken met de EU uit de unie stapt.

De ‘no-dealbrexit ‘ zou in hun ogen zo schadelijk zijn voor onder meer de Britse economie dat het parlement dat niet mag toestaan. Zo willen ze volgens de Britse zender BBC vastleggen dat de premier tot 26 februari de tijd krijgt om voor de brexit een nieuwe deal te presenteren. Als die dan weer wordt afgewezen door het parlement, dan zal het het parlement uitstel van de brexit in stemming brengen.

Naar verwachting wordt dan een ‘no-dealbrexit’ voorkomen, omdat een grote meerderheid tegen een ‘no-dealbrexit’ is. Als het land eind maart uit de EU stapt zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, zou de onzekerheid economisch en diplomatiek een ramp kunnen betekenen. Dit zou de handel met Groot-Brittannië en Noord-Ierland enorm gecompliceerd maken en voor sommige producten zelfs onmogelijk. Producenten zouden het Verenigd Koninkrijk verlaten uit angst hun Europese markt te verliezen. De onzekerheid van een ‘no-deal’ treft ook de naar schatting 3,7 miljoen niet-Britse EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de circa 1,3 miljoen Britten die in de EU wonen.

Extra loket

Bedrijven moeten zich echt goed voorbereiden op de komende brexit, ongeacht of er wel of geen deal gesloten wordt met het Verenigd Koninkrijk. Die dringende oproep aan de bedrijven deed premier Mark Rutte vorige week. De overheid begint op 28 januari een extra informatiecampagne om bedrijven te wijzen op de gevolgen van de brexit, zo kondigde minister Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Handel) aan. De campagne is gericht op ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (mkb) die zich nog niet hebben verdiept in de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie.