May wil opnieuw uitstel voor brexit en overleg met de oppositie

Premier May wil opnieuw uitstel voor de brexit. Ze wil de extra tijd gebruiken om samen met de oppositie tot een oplossing te komen voor de impasse waar het Verenigd Koninkrijk nu in zit. Dat heeft May vanavond aangekondigd na urenlang overleg met haar kabinet over het brexit-proces. Gisteravond stemde het Lagerhuis vier alternatieve opties voor de brexit weg. Ook in eerdere stemrondes werden plannen voor het vertrek uit de Europese Unie al weggestemd.

,,Vandaag kom ik in actie om de impasse te doorbreken. Ik bied aan met de leider van de oppositie om de tafel te gaan zitten om te proberen overeenstemming te bereiken over een plan waar we beiden achter staan om ervoor te zorgen dat we de Europese Unie verlaten en dat doen met een deal’', aldus May.

May gaat om een no-dealbrexit te voorkomen proberen met de oppositie een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen. May kwam dinsdag met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet. Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-leider Jeremy Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is al meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd. De optie om in de douane-unie met de EU te blijven was gisteren nog het dichtst bij succes. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen.

Deadline

Het Lagerhuis gaat maandag 8 april opnieuw stemmen. Op 12 april loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af. Ze moeten dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, reageerde via Twitter op de laatste ontwikkelingen in Londen. ,,Ook nu, na vandaag, weten we niet wat de uitkomst zal zijn. Laten we geduldig zijn.’’