ME wapent zich tegen zwaar vuurwerk: ‘Niet opvangen, maar ontwijken’

Franse rechter: geen schuld Airbus en Air France aan crash Rio-Pa­rijs waarbij 228 doden vielen

Vliegtuigbouwer Airbus en luchtvaartmaatschappij Air France hebben geen schuld aan een vliegtuigcrash uit 2009. Dat heeft een Franse rechter maandag bepaald. In juni 2009 stortte een Air France-vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs in de Atlantische Oceaan nadat die in een storm terecht was gekomen.