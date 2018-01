Medeplichtige in beeld bij schutter Las Vegas

Volgens politiechef, sheriff Lombardo, van het korps in Las Vegas wordt er de komende tijd zeer waarschijnlijk iemand in staat van beschuldiging gesteld. Dat was niet de vriendin van Paddock, verduidelijkte de sheriff. Bij de schietpartij vielen 58 doden en 851 gewonden waarvan 422 door kogels.

Lambardo gaf gisteren een ongebruikelijke tussentijdse persconferentie omdat hij zeer veel details vrijgaf over het nog lopende onderzoek. De massaschietpartij van Las Vegas is de dodelijkste in de recente geschiedenis van de VS. In totaal vuurde Paddock meer dan duizend kogels af. In zijn kamer trof de politie nog veel meer ongebruikte munitie, zo’n 4.000 stuks.

Computer

Volledig scherm Erick Paddock toont een foto van zichzelf en zijn broer Stephen (rechts). © AP

Uit onderzoek van de computer van Paddock komt naar voren dat de dader in mei vorig jaar kennelijk het idee kreeg voor de massamoord. Op zijn PC zoekt hij dan opeens naar ‘zomerconcerten’ en ‘grootste openluchtfestivals en concerten in de USA’. Vanaf september zoekt hij vervolgens naar ‘hooggelegen appartementen te huur in Las Vegas’. Ook probeert hij dan informatie te vinden over hoe het interventieteam van de politie (SWAT) reageert in dit soort zaken. ‘Gebruiken ze explosieven?’ was een zoekvraag van Paddock. Het Route 91 Harvest Music Festival was mogelijk niet zijn enige doelwit. Paddock maakte foto’s van verschillende locaties en nog volgens de onderzoekers zou hij ook het beroemde strand van Santa-Monica in gedachte hebben gehad.

Volledig scherm Het uitzicht vanuit de Paddocks kamer. © AP

Pijn

De schutter hield van wapens. De politie stelde vast dat hij gedurende zijn leven 29 vuurwapens kocht. Vanaf oktober 2016 gaat Stephen Paddock er plots meer kopen dan gebruikelijk. Tegenover vrienden en familieleden klaagde hij de laatste jaren regelmatig over pijn en moeheid. Volgens zijn eigen arts was er niet veel aan de hand en had Paddock een verrekte spier na een val een in casino in 2013. Volgens dezelfde arts had zijn patiënt last van depressieve buiten maar weigerde hij daarvoor medicijnen. Paddock moest in ieder geval niets van pillen hebben. Volgens zijn vriendin Marilou Danley werd hij de laatste jaren afstandelijk en reageerde hij heftig op bepaalde geuren.