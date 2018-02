Medewerker hulpdienst 'kapot van' versturen valse raketwaarschuwing Hawaï

De ambtenaar uit de Amerikaanse staat Hawaï die vorige maand een valse raketwaarschuwing naar het hele eiland verstuurde, is gebroken. Dat vertelt hij in een interview met persbureau AP.

Zijn naam wil hij liever geheim houden, hij is bang om te worden bedreigd naar aanleiding van zijn fout. De man, die volgens AP in de 50 is, is zijn baan inmiddels kwijt en wil graag zijn kant van het verhaal vertellen. Hij voelt zich verschrikkelijk schuldig dat hij voor paniek heeft gezorgd, maar wist '100 procent zeker' op het moment zelf dat het om een echte aanval ging.

Hij ontving op 19 januari een telefoontje dat zó echt klonk, dat hij de waarschuwing voor een raketaanval verstuurde. Volgens de autoriteiten hadden zijn collega's echter wel duidelijk het woord 'oefening' gehoord, dat meerdere malen gezegd zou zijn. Volgens de man werden die woorden alleen aan het begin gezegd, en had hij ze niet meegekregen.

,,Even later kwamen we erachter dat het een oefening was. Ik voel me er nog steeds heel slecht over. Ik voelde me achteraf ziek." Hij heeft nog steeds eet- en slaapproblemen, zegt hij.