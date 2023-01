Medewerkers Biden vinden meer documenten uit tijd vicepresidentschap, deze keer in zijn garage

Kans op kinder­sterf­te in Sub-Sahara 15 keer hoger dan in Europa

Het risico dat een vrouw een doodgeboren baby krijgt, is in de Sub-Sahara van Afrika zeven keer groter dan in Europa, blijkt uit een nieuwe studie van de Verenigde Naties. Ook de kans op kindersterfte is in het arme werelddeel vijftien keer hoger dan in Europa.

