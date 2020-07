Medewerkers van Airbus in Toulouse vliegen eruit: deze mensen proberen de stad te redden

Nederland­se bergwande­laar (40) omgekomen tijdens wandeling in Franse Alpen

15:06 Een 40-jarige Nederlander en een 30-jarige Française zijn in de Franse Alpen om het leven gekomen. De twee alpinisten kwamen in de bergen van het Massief van Aiguilles Rouges ten noorden van Chamonix ten val. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. Over de identiteit van de man en vrouw is niks bekend.