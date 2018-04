Medewerkster Belgische ambassade in Rabat voor ogen zoontje doodgestoken

De vrouw, die door vrienden en collega’s Melanie werd genoemd, ging vrijdag na haar werk nog even naar een apotheek tegenover haar woning in de Marokkaanse hoofdstad. ,,Ze had met haar eerste ex-echtgenoot afgesproken dat hij hun zoontje zou komen halen voor het weekeinde’’, vertelt een vriendin tegen Het Laatste Nieuws.



,,Ineens stond daar haar tweede voormalige echtgenoot, Nouredine.’’ De man, van wie Melanie vorig jaar scheidde, had een handlanger bij zich die de vrouw in bedwang hield, terwijl hij op haar instak. Volgens de vriendin had de vrouw geen schijn van kans. ,,Hij bleef maar steken’’, huilt ze. ,,Dertien keer! Hij richtte op haar hals en haar organen. Ze mocht de aanval duidelijk niet overleven.’’