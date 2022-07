Meer dan 10 doden bij nieuwe gevechten in gevangenis Ecuador

Brussel: Kachel op maximaal 19, airco op 25 graden

Europa wil steun van huishoudens in de gasoorlog tegen Poetin. Door de verwarming (op maximaal 19 graden) en de airco (niet koeler dan 25 graden) allebei wat lager te zetten, besparen we gas. In kantoren, winkels en publieke gebouwen kan een thermostaatstand van 19 graden zelfs verplicht worden opgelegd.

18 juli