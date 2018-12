Meer dan 1400 arrestaties in Frankrijk en 450 in België; demonstraties in Nederland rustig verlopen

‘Tientallen jongeren vielen van noodbrug in overvolle Italiaanse discotheek’

20:25 Langzaam maar zeker wordt er meer duidelijk over het drama dat zich vannacht afspeelde in discotheek Lanterna Azzurrain het Italiaanse Corinaldo. Nadat iemand pepperspray in de lucht had gespoten brak er grote paniek uit in de uitgaansgelegenheid die veel te vol was. Een noodbrug begaf het en tientallen jongeren vielen naar beneden. Er vielen zes doden en ruim honderd gewonden.