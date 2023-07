Meer dan 2000 mensen ontvluchten vlammen op La Palma: 'Brand is uit de hand gelopen’

met video/updateOp het Canarische eiland La Palma is zaterdag een bosbrand uitgebroken. Zo'n 4500 hectare is getroffen door de branden, en meer dan 2000 mensen moesten het vuur ontvluchten. ,,De brand is uit de hand gelopen”, zegt de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo volgens de publieke omroep RTVC.

Het vuur begon in een bebost gebied in het noorden van het Spaanse eiland, in de gemeente Puntagorde, en werd aangewakkerd door de harde wind. Elf huizen zijn getroffen, zei Clavijo eerder op de dag. Burgers worden opgeroepen om beter naar de autoriteiten te luisteren als ze gevraagd wordt het gebied te verlaten. Eerder was er weerstand van bewoners die hun huizen niet wilden achterlaten.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft op Twitter zijn steun betuigd aan La Palma en hulp toegezegd. Vanaf het Spaanse vasteland zijn versterkingen gestuurd. Het ministerie van Defensie meldt dat er 120 militairen met blusmaterieel zijn aangekomen. Volgens Clavijo zijn 300 brandweerlieden actief en wordt met tien toestellen geblust vanuit de lucht.

Van vulkaan naar bosbrand

Vannacht stoppen de helikopters echter met vliegen, omdat het te donker wordt, vertelt TPO-hoofdredacteur Bert Brussen, die inmiddels al meerdere jaren op het eiland woont. Vanaf zijn woonplaats aan de oostzijde van La Palma is het vuur niet te zien, maar in bijvoorbeeld hoofdstad Santa Cruz wel.

,,We hebben natuurlijk nog geen twee jaar geleden die vulkaan gehad", zegt hij, verwijzend naar de uitbarsting van de Cumbre Vieja in 2021, die deels dezelfde contreien trof als nu de bosbrand. ,,We spraken iemand die door de vulkaan zijn huis was kwijtgeraakt en nu een nieuwe woning had, dáár waar nu de bosbrand is. Een gedeelte van de mensen hier heeft al zo weinig en die zijn toen alles kwijtgeraakt, en nu wéér.”

De lava van die uitbarsting bedekte 1.219 hectare, circa 1,7 procent van het totale oppervlak van La Palma. De huidige brand heeft tot dusver ruim 6 procent van het eilandoppervlak getroffen.

Wind

Nog altijd waait het flink op het eiland. De vrees bestaat dat de wind - die nu nog vanuit het noorden komt - draait en daarmee de vlammen verder richting bewoonde gebieden stuurt. ,,En ze kunnen dus niet zoveel doen vannacht, dat is een beetje het enge", zegt Brussen. ,,Het vuur gaat nu ook omhoog de vulkaan op, dat is een groot natuurpark. Ze hebben een paar jaar geleden ook al een grote bosbrand gehad, dus de verwoesting van de natuur is echt immens.”

Mede door die wind bestaat volgens de autoriteiten het risico dat het vuur zich nog verder zal verspreiden richting het westen. Daar wordt bij het blussen rekening mee gehouden. Voor de bestrijding van het vuur wordt volgens de Spaanse overheid ook gebruikgemaakt van het Europese bosbrandmonitoringsprogramma Copernicus, dat onder meer met satellieten werkt.

Volledig scherm Rookwolken boven Punta Gorda, La Palma, op de Canarische Eilanden in Spanje. © ANP/EPA

Verzengende hitte

De burgemeester van Puntagorde, Vicente Rodríguez, zei tegen de Spaanse zender RTVE dat het gebied waar de brand ontstond de afgelopen jaren minder regen dan gemiddeld had gezien, net als delen van het Spaanse vasteland, vanwege veranderende weerpatronen die samenhangen met klimaatverandering.

Het zuiden van Europa kampt met een verzengende hitte en grote droogte, ideale omstandigheden voor bosbranden. In Griekenland en Italië waarschuwt de overheid daar ook al voor. In Italië is voor zondag door het ministerie van Gezondheid in zestien steden code rood afgekondigd, het hoogste weeralarm. De komende dagen wordt op Sicilië mogelijk het Europese temperatuurrecord van 48,8 graden verbroken.

In Kroatië moest de brandweer vrijdag uitrukken om een grote natuurbrand in toom te houden. In Frankrijk kwam volgens de minister van Binnenlandse Zaken Gérard Darmanin een 19-jarige vrijwilliger bij de brandweer om bij het blussen van een natuurbrand. Ook Japan en de Verenigde Staten krijgen dit weekend hittegolven te verduren met temperaturen rond de veertig graden.

Vrijdag was het ook al heet in de landen rond de Middellandse Zee. In Griekenland en Italië werden meerdere mensen onwel. In de buurt van Milaan is iemand die buiten aan het werk was bezweken aan de hitte. Ook Spanje heeft te maken met zeer hoge temperaturen. De autoriteiten adviseren de burgers om veel water te drinken, de schaduw op te zoeken en om bijvoorbeeld niet te gaan hardlopen. Mensen in zware beroepen mogen niet werken tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Volledig scherm Rook stijgt op van een bosbrand in Punta Gorda, La Palma. © ANP/EPA

Europese temperatuurrecord

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kan zelfs het Europese temperatuurrecord van 48,8 graden worden verbroken. De warmste temperatuur ooit in Europa werd in augustus 2021 gemeten in de buurt van Syracuse op het Italiaanse eiland Sicilië.

Het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn had al gemeld dat juni ‘wereldwijd de warmste maand ooit was’. Aan de andere kant van de Middellandse Zee is het niet anders. In Algerije was het vorige week zo heet dat het land de hoogste nachtelijke minimumtemperatuur ooit registreerde met 39,6 graden in de stad Adrar. Ook elders in Europa, in bijvoorbeeld Polen, en de wereld (onder meer China en het zuiden van de VS) worden zeer hoge temperaturen verwacht.

Volgens wetenschappers is de hitte te danken aan natuurverschijnsel El Niño, versterkt door de klimaatverandering. Deskundigen voorspellen dat dit soort perioden van uitzonderlijk heet weer vaker zullen voorkomen en dat het evenmin vreemd is steeds weer recordbrekende temperaturen te meten. Wen er maar aan, want een verkoelend briesje zit er dus voor veel Zuid-Europeanen – en ook voor miljoenen vakantiegangers – even niet in.

Volledig scherm Een zwemmer koelt zichzelf af tijdens een douche in Athene, Griekenland. © AP

Volledig scherm Brandweerlieden bestrijden een brand in Moreno Valley, Californië. © AFP

