Meer dan 50 Amerikanen ziek na overdosis synthetische marihuana

Rond 8 uur 's ochtends kregen de hulpdiensten de eerste meldingen binnen over zieken in een park in de buurt van de universiteit Yale. Mensen van verschillende leeftijden hadden last van braken, hallucineren, misselijkheid, verloren het bewustzijn of hadden ademhalingsproblemen. De oproepen bleven binnenkomen en 24 uur later hadden de hulpdiensten bijna 60 mensen verzorgd.