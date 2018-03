'Meer dan duizend doden in Oost-Ghouta'

Met kettingzaag aangevallen triatleet: 'Ik raakte volledig in paniek'

17:17 ‘Ze sleurden me van mijn fiets, klemden me vast op de grond. Een van hen begon in mijn been te zagen’. Voor het eerst na de lugubere overval heeft de Zuid-Afrikaanse triatleet Mhlengi Gwala van zich laten horen. Dat deed hij vandaag vanuit een ziekenhuisbed in Durban. De urenlange operatie aan zijn been was geslaagd, het ongeloof over het bizarre voorval is hij nog lang niet kwijt.