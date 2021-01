‘Meer dan duizend lichamen geborgen in Nagorno-Karabach’

Waar is Jack Ma? ‘Oprichter Alibaba overspeel­de zijn hand’

3 januari Waar is Ma? Het zou de titel van een blijspel kunnen zijn, maar het is de vraag die de financiële en Aziatische wereld bezighoudt. Van Jack Ma, oprichter van e-commercegigant Alibaba, is al sinds oktober in het openbaar niets meer vernomen. Heeft de Chinese multimiljardair het verbruid bij het regime?