Meer dan tachtig scholieren en aantal docenten ontvoerd in Nigeria

Een gewapende bende heeft zeker tachtig scholieren en vijf docenten ontvoerd van een school in het dorp Birnin Yauri, in het noordwesten van Nigeria. Het zijn volgens een docent voornamelijk vrouwelijke leerlingen. De politie meldt dat één agent is gedood tijdens de aanval.

De bandieten kwamen zwaarbewapend op motoren het schoolterrein op nadat de agent was doodgeschoten. Ze gingen direct naar de klaslokalen om leerlingen mee te nemen. Een student raakte gewond door een schot. De politie is een grote zoektocht begonnen.

Een inwoner van Birnin Yauri die snel ter plaatse was, zegt dat het na de aanval chaotisch was op het schoolterrein. ,,Iedereen zocht naar zijn kinderen. Overal stonden mensen te huilen en elkaar te troosten. Iedereen was verward.”

Golf van ontvoeringen

Nigeria wordt sinds april 2014, toen de jihadistische groepering Boko Haram 276 meisjes ontvoerde uit hun kostschool in Chibok, geconfronteerd met een golf van ontvoeringen van studenten. De huidige actie is de derde kidnapping in een week tijd in het noordwesten van Nigeria. Op 31 mei dit jaar nam een bende tweehonderd kinderen mee. De bendes willen losgeld voor de leerlingen krijgen.

Een groep studenten van de Greenfield Universiteit in Kaduna, die op 20 april was ontvoerd, was juist dit weekeinde weer vrijgelaten. Volgens de ouders van de vrijgelaten studenten zou de regering losgeld hebben betaald, nadat vijf gijzelaars om het leven waren gebracht, maar de autoriteiten weigerden daarover ieder commentaar.

Birnin Yauri, Nigeria:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: