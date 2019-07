Meer dan twintig gewonden bij explosie in winkelcentrum Florida

Bij een grote explosie in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Plantation in het zuiden van de staat Florida zijn zaterdag zeker 21 gewonden gevallen. Mogelijk is een gaslek de oorzaak van de ontploffing. Van de gewonden is niemand in levensgevaar, aldus politiesergeant Jesica Ryan.

De explosie vond plaats in een leegstaand pizza-restaurant. Met een oorverdovende knal werden onder meer grote stukken beton de lucht in geslingerd. Grote stukken beton vlogen tot 45 meter ver, metalen onderdelen kwamen 100 meter verderop terecht. Het restaurant werd grotendeels verwoest, alleen het metalen geraamte stond nog overeind. Bedrijven en auto’s in de omgeving liepen schade op.

,,We dachten eerst dat het de bliksem was, maar daarna voelden we het gebouw schudden en begonnen er brokstukken te vallen. Ik keek naar buiten en het leek wel alsof de wereld verging. Het was ongelooflijk’’, vertelt Alex Carver, die in een restaurant vlakbij de plaats van de explosie werkt. Volgens Carver werden de auto's van twee collega’s vernield.

Door de knal werden ook de ramen van een naastgelegen fitnessclub uit de sponningen geblazen. ,,Het was een enorme explosie, zoals ik nog nooit had meegemaakt’’, vertelde fitnesser Jesse Walaschek, die de club net had verlaten met zijn vrouw en drie kinderen van 4, 6 en 8 jaar oud. Volgens Walaschek vulde de lucht zich met stof en brokstukken. ,,Je kon niks meer zien. Ik wilde alleen maar deze drie in veiligheid brengen’’, aldus Walaschek. ,,Als het een minuut eerder was gebeurd, voordat we de kinderen in de auto hadden gezet, zou het echt heel erg zijn afgelopen.’’

Volledig scherm Tot ver in de omtrek kwamen brokstukken neer. © REUTERS

Tientallen brandweerlieden kwamen ter plaatse om hulp te verlenen en met speurhonden te zoeken naar mensen die mogelijk onder het puin waren bedolven.

Volgens brandweercommandant Joel Gordon waren er gasleidingen beschadigd toen zijn collega’s arriveerden, maar hij kon niet met zekerheid zeggen dat er sprake was van een gasexplosie. ,,Op dit moment is er niemand omgekomen. Dank de voorzienigheid daarvoor. Hoe erg het ook is, het had een heel stuk ernstiger kunnen zijn’’, aldus Gordon.