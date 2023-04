Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in bank in Louisville

UpdateBij een schietpartij in het Amerikaanse Louisville in de staat Kentucky zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Dat meldt de lokale politie. Er zijn vijf mensen om het leven gekomen, waaronder de schutter, en minstens acht mensen zijn gewond geraakt. De schietpartij heeft plaatsgevonden in een bankgebouw. De dader was waarschijnlijk een oud-medewerker van de bank.

De lokale politie ontving rond half negen 's ochtends (plaatselijke tijd) een melding over een gewapend persoon in de Old National Bank in het centrum van de stad met ongeveer 625.000 inwoners. Het historische pand uit 1837 ligt in het 300 block van East Main Street.

De eerste agenten arriveerden enkele minuten later bij de bank. Op dat moment klonken er nog schoten in het gebouw. Daarna kwam het ook tot een schotenwisseling tussen de politie en de schutter. Twee agenten raakten gewond, waarvan één ernstig.

Volgens de lokale politiechef, Paul Humprey, is de schutter ‘geneutraliseerd’. Hij is onder de doden. Over de identiteit of de motieven van de dader is nog niets bekendgemaakt. Wel maakte de politie bekend dat de dader een ‘link heeft met de bank'. Mogelijk gaat het om een medewerker van de bank, maar waarschijnlijker is het een oud-medewerker.

Er kwamen veel agenten af op de schietpartij in het centrum van Louisville. Het incident zou hebben plaatsgevonden in een voormalig bankgebouw, vlakbij het honkbalstadion.

Goede vrienden van gouverneur overleden

Ook de FBI meldde de schietpartij en stuurde er agenten op af. Alle acht gewonden zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis gestuurd. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De politie heeft de omgeving afgezet. De vijf doden zijn aangetroffen in het pand.

Andy Beshear, de democratische gouverneur van de staat Kentucky, ging direct onderweg naar de stad in het zuidoosten van het land. ‘Bid alstublieft voor alle getroffen families en voor de stad Louisville’, schrijft hij op Twitter. Later zei hij in een persconferentie dat ‘twee goede vrienden’ van hem bij de schietpartij om het leven zijn gekomen. Een andere vriend ligt gewond in het ziekenhuis.

De Amerikaanse president Joe Biden is over de schietpartij geïnformeerd.



