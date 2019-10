Meerdere gewonden bij steekpartij in winkelcentrum Manchester

Greater Manchester Police on Twitter Police are currently responding to an incident at the Arndale Centre in #Manchester City Centre. More details will follow shortly. De politie van de regio Manchester meldt via Twitter dat hulpdiensten bezig zijn met het incident in het winkelcentrum. Op Twitter en lokale media zijn beelden te zien van een grote politiemacht bij het centrum.



Manchester Evening News heeft een video die buiten het winkelcentrum is opgenomen. Andere Britse media tonen dezelfde beelden via Twitter. Daarop is te zien hoe twee agenten een man in bedwang houden. Een heeft zojuist zijn taser gebruikt, de andere agent houdt de man met zijn knie op de grond gedrukt. De man op de grond draagt een jas met capuchon en een muts op zijn hoofd. Of deze man de dader is en of hiermee het incident ten einde is gekomen, is niet duidelijk. Wel heeft de politie zojuist gemeld dat een persoon is aangehouden vanwege het incident. De veertiger geldt als de verdachte en is meegenomen voor verhoor.

Tranen

Freddie Houlder (22) vertelt Manchester Evening News over de chaos tijdens het incident. ,,Ik was in een winkel op slechts tien meter van de plek waar iemand is neergestoken. Er kwam een vrouw naar binnen rennen, ze was door een mes geraakt, maar had het geluk een dikke jas aan te hebben. De deuren van de winkel gingen dicht en vijftien minuten later werden we geevacueerd. Rond de gewonden had de politie gordijnen opgetrokken. Buiten was die man aangehouden. Hij was rennend door het winkelcentrum gegaan en wilde zoveel mogelijk mensen te pakken krijgen.’’

Danny Blockley werkt in een van de kantoren boven het winkelcentrum. Hij en zijn collega's zijn door de politie opgeroepen binnen te blijven. ,,Er werken hier honderden mensen zoals wij in de kantoren boven het centrum. We weten vrij weinig op dit moment. Waarschijnlijk denken ze dat we hier veilig zijn. We mogen het winkelcentrum niet in. Er heerst hier veel verwarring en paniek’’, zegt Blockley tegen Manchester Evening News.

News_Executive on Twitter BREAKING: 4 people stabbed at the Arndale shopping centre in central Manchester, assailant has been arrested by police, motive unknown at this time. (Credit @JohnGre07881147 ) https://t.co/iMVXK4Lbeu Lees door onder de tweet.

Gewonden

Dezelfde krant weet ook meer over de aard van de verwondingen bij vier van de vijf mensen die worden behandeld. Een man is zwaargewond: hij zou in zijn buik en rug zijn gestoken. Twee vrouwen zijn aan een hand gewond geraakt. Een vierde slachtoffer zou in shock zijn.



Het tramverkeer in de nabije omgeving is stilgelegd. Omstanders wordt gevraagd het winkelcentrum te mijden. Verslaggever Geert Langendorff meldt vanuit Manchester via Twitter dat ambulances, helikopters, politie en brandweerwagens aanwezig zijn in de buurt van het winkelcentrum.



Het onderzoek is gaande. Een van de vragen daarbij is of er sprake was van een terroristisch motief.

Geert Langendorff on Twitter Ambulances, helikopters, politie en brandweerwagens in het centrum van Manchester na een vermeende steekpartij in het Arndale shopping centre. https://t.co/WQi15HbcaN