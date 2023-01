Meest gezochte maffiabaas van Italië na 30 jaar opgepakt

De maffiabaas werd opgepakt in een privékliniek in de Siciliaanse hoofdstad Palermo. Hij nam de leiding van de organisatie over nadat Totò Riina werd gearresteerd. Ondanks zijn lange verdwijning was Messina Denaro nog steeds in staat om de maffia aan te sturen in de regio rond de Siciliaanse stad Trapani. Dat maakte de Italiaanse politie vorig jaar september bekend.