Mega-storing Facebook vermoedelijk gevolg van blunder, probleem bijna verholpen

sinds 17.48 uurDe ongekend lange storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een interne fout door een medewerker, vermoeden veiligheidsexperts. Deze medewerker zou een update hebben uitgevoerd bij de border gateway protocol (bgp)-systemen. Dat zorgt ervoor dat bezoekers op de website of in de apps terechtkomen. Binnen een paar minuten bestond het bgp-systeem niet meer. Langzaam maar zeker wordt het probleem verholpen.

,,Er verschijnt langzaam maar zeker weer bga-activiteit van Facebook”, merkt ook Cloudflare-cto Graham-Cumming op via Twitter. Mogelijk is dat een signaal dat Facebook, Instagram en Whatsapp binnenkort weer online komen, schrijft de topman.

In feite waren alle wegwijsborden richting de Facebook-systemen weg. Geen enkele app en geen enkele site kon nog verbinding maken met de servers. ,,Dit ziet eruit als een behoorlijk epische configuratiefout, Facebook bestaat op dit moment eigenlijk niet op internet”, zegt cybersecurity-expert Kevin Beaumont.

Diverse deskundigen bevestigen tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een interne fout bij Facebook is veroorzaakt. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

Blunder

De Nederlandse cyberexpert Ronald Prins onderstreept dit. Hij gaat er niet van uit dat Facebook is aangevallen door cybercriminelen, maar acht een kans op een persoonlijke blunder groter. ,,Het heeft er alles van weg dat dit een storing is”, vertelt de deskundige vanavond bij OP1. ,,Dat degene die verantwoordelijk is voor de routers en voor de buitenkant van Facebook een fout heeft gemaakt. Mogelijk is die fout zelfs zo ernstig dat die medewerker vanuit zijn werkplek geen toegang meer heeft tot die apparaten en dat hij het niet zelf kan herstellen.”

Dit betekent volgens Prins dat experts fysiek naar de datacenters moeten om de servers handmatig te resetten. Technisch directeur Mike Schroepfer zegt dat de Facebook-teams ‘hard aan het werk zijn om het zo snel mogelijk op te lossen’. ,,Onze oprechte excuses aan iedereen die momenteel wordt getroffen door de uitval van onze diensten“, laat hij weten.

Onherstelbaar is de fout volgens Joost Bijl van Cybersecurity niet. Facebook is dus niet écht verdwenen van het net. ,,Het is mogelijk om terug te halen, maar ingewikkeld is het wel. Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen, het is niet iets dat je vaak doet.”

Wat is er nu aan de hand? Het hele imperium van Facebook lijkt vandaag in één klap van de aardbodem verdwenen. Facebook zelf, Instagram, WhatsApp, Messenger, Workplace en Oculus zijn al uren compleet uit de lucht, en wie weet hoelang het duurt om alles weer aan de praat te krijgen. Alles van Facebook bestaat nog wel, maar de toegangsweg is er niet meer, Facebook is een eiland zonder brug naar de buitenwereld geworden. En het is niet bekend hoeveel werk er nodig is voordat de verbinding kan worden hersteld. Facebook gebruikt een systeem dat border gateway protocol (bgp) heet. Dat zorgt ervoor dat mensen die bijvoorbeeld de Facebook-app openen zonder het te merken worden doorgeleid naar de plek in de servers waar hun vakantiefoto’s en berichten staan. Het laadt ook de chats in WhatsApp en Messenger, de foto’s op Instagram, intranetberichten van bedrijven die Workplace gebruiken en de virtualrealitygames van Oculus-dragers. Op goede dagen voorkomt het files en vertragingen. Als alle bezoekers langs dezelfde weg naar hun gegevens zouden gaan, zouden de netwerken namelijk vastlopen. De storing is lastig voor gebruikers, maar het is ook lastig voor Facebook zelf. Medewerkers kunnen niet met elkaar mailen, omdat de interne mailsystemen ook onbereikbaar zijn geworden. ,,Waarschijnlijk hebben ze daar ook handige informatie opgeslagen, waar ze nu ook niet meer bij kunnen”, aldus cyberexpert Joost Bijl. En volgens Amerikaanse media kunnen mensen ook de datacentra niet in om het probleem ter plekke op te lossen. Hun toegangspasjes zouden niet meer werken, omdat het systeem dat hun identiteit controleert en de deuren opent ook onbereikbaar zou zijn geworden.

Internetstoringen

Internetstoringen komen vaker voor. In juli waren veel websites onbereikbaar door problemen bij het Amerikaanse techbedrijf Akamai, waardoor in Nederland sites van onder meer de politie, Rabobank, ING en regionale kranten onbereikbaar waren. Een maand daarvoor zorgden problemen bij het Amerikaanse bedrijf Fastly ervoor dat wereldwijd veel bezochte sites tijdelijk uit de lucht waren, waaronder die van kranten als The Guardian, The New York en Le Monde.

