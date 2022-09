Megaklus voor Charles III: met 4 landen in 1 rijk wacht nieuwe koning een mijnenveld

Topbestuur­der Beyond Meat gearres­teerd na beet in neus

Een hoge bestuurder van Beyond Meat is afgelopen weekend gearresteerd op verdenking van mishandeling. Operationeel topman Doug Ramsey van de fabrikant van vleesvervangers zou iemand bij een ruzie in de neus hebben gebeten. Hij werd zondag na het betalen van een borgsom van 11.000 dollar vrijgelaten.

