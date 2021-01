Megamisbruikzaak Duitsland: invallen bij 65 verdachten, 13-jarige bevrijd, Nederlandse link

De Duitse politie is vandaag binnengevallen bij 65 verdachten van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. De huiszoekingen vloeien voort uit een grote kindermisbruikzaak in de buurt van Keulen waarbij vaders hun kinderen ‘uitwisselden'. Daarbij kwamen ruim 30.000 onbekende verdachten in beeld.

De huiszoekingen van vandaag vonden plaats in tien Duitse deelstaten. De verdachten zijn 63 mannen en twee vrouwen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er ‘actieve’ misbruikdaders tussen zitten, verklaarde Michael Esser, leider van onderzoeksteam ‘Berg’ (van Bergisch-Gladbach waar de zaak begon) vanmiddag tijdens een persconferentie.

De 65 verdachten opereerden volgens hem onder schuilnamen op chatplatforms op het darknet. Bij hen zijn meer dan duizend bewijsstukken in beslag genomen, hoofdzakelijk elektronische gegevensdragers. Bij een van de verdachten werden speelgoed en seksspeeltjes gevonden terwijl de verdachte zelf geen kinderen heeft. Als bijvangst werden drie pistolen met 148 stuks munitie gevonden en een magazijn met zes patronen.

Nederland

Een 13-jarige die onder onduidelijke omstandigheden bij een van de 65 verdachten verbleef, is overgedragen aan de Duitse jeugdzorg. In totaal zijn al 52 kinderen bevrijd in de vijftien maanden dat het onderzoek loopt, vertelde Esser. Zeven onderzoeken tegen verdachten zijn overgedragen aan de autoriteiten in het buitenland. Het gaat volgens hem om Nederland, Frankrijk, Finland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

In totaal zijn er al 330 beschuldigden. Zeven zitten nog in voorlopige hechtenis, elf zijn al aangeklaagd en tien veroordeeld waaronder Jörg L. (43) uit Bergisch-Gladbach bij Keulen. Hij was de spil in het netwerk en kreeg in oktober vorig jaar twaalf jaar cel en tbs. De rechtbank achtte bewezen dat de portier zijn nu 3-jarige dochter tientallen keren seksueel misbruikte, het misbruik fotografeerde of filmde en de opnames doorspeelde aan gelijkgestemde chatpartners.

Chatgroep

De zaak raakte in oktober 2019 aan het rollen nadat bij een 42-jarige verdachte digitale bestanden met beelden van ernstig kindermisbruik waren ontdekt. Duitse media spraken van honderdduizenden video’s en foto’s. Er zouden ook seksspeeltjes en ketens zijn gevonden. Ook werd een telefoon in beslag genomen waarop chatgroepen werden ontdekt met zo’n 1800 leden.

Het spoor leidde vervolgens naar drie andere hoofdverdachten onder wie Jörg L. en de 27-jarige militair Bastian S. Laatstgenoemde werd eind mei in Kleve veroordeeld tot tien jaar cel wegens seksueel misbruik van vier kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud en het maken en uitwisselen van misbruikbeelden. De rechtbank verklaarde hem verminderd toerekeningsvatbaar en beval opname in de forensische psychiatrie.

Schuilnamen

In het onderzoek kwamen ruim 30.000 onbekende verdachten in beeld. Ze opereerden onder schuilnamen op het darknet en communiceerden volgens Duitse media in versleutelde berichten onder meer in het Duits, Engels, Frans, Russisch, Italiaans en Spaans. Het zwaartepunt van het internationale ‘pedocriminele netwerk’ ligt in Duitstalige landen.

Het onderzoek draait om concrete vormen van seksueel misbruik maar ook om de verspreiding en het bezit van kinderporno. De betrokkenen spraken in chatberichten op fora en Messenger-diensten openlijk over hun daden, ‘warmden’ elkaar op en gaven zelfs tips zoals welke verdovende middelen het best toegediend kunnen worden aan kinderen om ze seksueel te misbruiken. In de chats werden ook afspraken gemaakt om met meerdere daders één kind te misbruiken.

Dankzij de hulp van Jörg L. werden al honderd chatpartners geïdentificeerd in alle zestien Duitse deelstaten. In oktober vorig jaar waren al 50 kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 15 jaar weggehaald bij hun van misbruik en mishandeling verdachte ouders.