Meisje (12) uit Parijs dood teruggevonden in reiskoffer

Alles wijst erop dat het meisje is vermoord. De politie kwam snel in actie nadat de moeder melding had gemaakt van het feit dat haar dochter niet was thuisgekomen. De vader, die conciërge van het pand is waarin ze wonen, vertelde de politie dat er op bewakingscamera’s te zien was dat ze die middag wél in het pand was teruggekeerd.



Justitie onderzoekt de zaak nu als ontvoering en moord. Op de beelden van de camera’s is volgens plaatselijke media ook een persoon te zien die vanuit het souterrain of de kelder van het pand met moeite een koffer wegsleept. In die koffer zou verderop het levenloze meisje teruggevonden zijn, met wonden op haar keel.