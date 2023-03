Meisje (12) vermoord in Duitsland: tieners van dezelfde leeftijd zijn verdachten

Amerikaan­se jongen (6) die lerares neerschoot niet vervolgd

De 6-jarige jongen die in januari op een basisschool in de Amerikaanse plaats Newport News op zijn lerares schoot, wordt daar niet voor vervolgd. Bij de schietpartij raakte de 25-jarige lerares gewond aan haar hand en bovenlichaam. Volgens de politie was er ‘geen sprake van een ongeluk’.