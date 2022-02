Meisje (17) schiet tijdens jagen per ongeluk wandelaar (25) dood in Frans bos

In Frankrijk is de discussie over de jacht weer helemaal opgelaaid nadat afgelopen zaterdag een 25-jarige wandelaar per ongeluk door een jager werd doodgeschoten. De verdachte is een meisje van 17 dat net haar opleiding had afgerond. ,,Deze afschuwelijke gebeurtenis moet ons stof tot nadenken geven”, aldus de radicaal-linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon.

Het tragische incident vond plaats tijdens een everzwijnenjacht in de Franse gemeente Cassaniouze in de Cantal, het groene hart van Frankrijk. Een 25-jarige vrouw ondernam met haar partner een lange wandelroute door het bos toen ze plots werd geraakt door een verdwaalde kogel. Het slachtoffer was op slag dood.

Het 17-jarige meisje dat de trekker overhaalde, maakte deel uit van een georganiseerde jacht die op dat moment in het bos gaande was. Ze had sinds een jaar haar jachtvergunning en bezat dus de benodigde papieren. Na het drama werd het meisje in shock naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek bleek dat ze niet onder invloed van drugs of alcohol was. Eerder vandaag legde ze een verklaring af bij de politie. Ze wordt vooralsnog beschuldigd van onvrijwillige doodslag.

Geschokt

De Franse jachtfederatie is geschokt door het ongeval en spreekt haar steunbetuigingen uit voor de nabestaanden. Volgens voorzitter Willy Schraen waren de borden die aankondigen dat er een jacht plaatsvindt correct geplaatst. ‘Ook al is het schot per ongeluk gelost, niets kan de dood van een persoon rechtvaardigen’, schrijft hij in een verklaring op Facebook. ‘Wees je ervan bewust dat wij als jagers dodelijke wapens gebruiken. De veiligheidsregels zullen voor iedereen nog eens opgefrist worden.’

Door het drama is de discussie over de regels rondom de jacht opnieuw aangewakkerd. Frankrijk is het land met het grootste aantal jagers in Europa waar tijdens het jachtseizoen elke dag kan worden gejaagd, in tegenstelling tot andere landen die niet-jachtdagen hebben ingesteld. ,,We hebben dringend meer toezicht op deze activiteit nodig”, zegt Yannick Jadot, presidentskandidaat van de Groenen, tegen The Guardian. Volgens hem wijst een enquête uit dat bijna twee derde van de Fransen wil dat de jacht in het weekend en in de schoolvakanties wordt verboden.

Ook de Franse jachtfederatie roept jagers op tot waakzaamheid. ,,Wees in het vervolg dubbel voorzichtig. Schiet alleen als je er zeker van bent dat er geen enkel gevaar dreigt. En zet jagers uit de club die zich niet verantwoord gedragen. Het gaat hier om de toekomst van onze federatie”, aldus voorzitter Willy Schraen.

Demonstratie

In oktober vorig jaar gingen duizenden Fransen de straat op om de traditionele jacht op vogels te verdedigen. De regering verbood twee maanden daarvoor traditionele jachttechnieken zoals jagen met netten of vogelkooien. Dergelijke jachtvormen zijn populair in vooral het zuidwesten van Frankrijk, maar in strijd met een EU-richtlijn uit 2009. Om die reden hield de hoogste administratieve rechtbank het verbod onlangs in stand. In juni was het zetten van lijmvallen al verboden.

De demonstranten zeggen dat het hen niet zozeer om het jagen gaat, maar om het in stand houden van een traditionele manier van leven. De recente verboden zouden het zoveelste bewijs zijn dat stedelingen hun waarden opdringen aan mensen op het platteland.

Er zijn ongeveer 1,2 miljoen jagers in Frankrijk, die met hun families en geestverwanten zo’n 5 miljoen kiezers vertegenwoordigen.

