Meisje (4) verdwijnt midden in de nacht uit tent ouders tijdens kampeertrip

Wanhopige zoektocht naar Julia (8) eindigt in wonder: Duits meisje onderkoeld in bos gevonden

Zaterdagnacht rond 01.30 uur werd het kleine meisje door moeder Ellie voor het laatst gezien in hun gezamenlijke tent. Ze lag te slapen in haar roze pyjama met vlindertjes en bloemetjes, warm in haar groen-rode slaapzak. Toen haar vader en moeder daarna rond 06.30 uur 's ochtends wakker werden was hun dochter (net als haar slaapzaak) verdwenen.

Zoektocht

‘ Ernstige zorgen’

De politie maakt zich ernstige zorgen om de gesteldheid van het meisje en sluit nog geen enkel scenario uit. Dus ook niet dat het meisje 's nachts uit de tent is weggenomen door iemand anders of dat zij zelf is weggelopen en daarna richting strand en zee ging. ,,We zetten onze zoektocht voort en hebben onze beste mensen op deze vermissing gezet’’, zegt chef Jon Munday. ,,We zullen elke steen hier omdraaien. Elk uur dat een 4-jarige alleen in dit gebied is is zeer, zeer zorgwekkend.’’