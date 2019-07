Meisje van amper 14 niet verkracht, zegt Spaanse openbaar aanklager: Ze heeft zich niet verzet

Hardnekki­ge verkeers­over­tre­der krijgt 18 maanden cel na 23ste levenslan­ge rijverbod

15:10 Een vijftiger is in België veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden nadat hij voor de zoveelste keer werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs of alcohol. De beklaagde had maar liefst 23 keer een levenslang rijverbod opgelegd gekregen toen hij toch weer dronken in de wagen kroop. Omdat hij dat dit keer deed in de wagen van zijn vriendin, werd ook haar Mercedes verbeurd verklaard.