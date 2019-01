Meisjes die omkwamen in Poolse escape room hadden geen schijn van kans

De deurklink vinden was een onderdeel van het escape game, waarbij de deelnemers onder tijdsdruk een probleem moeten oplossen; in dit geval uit een ruimte ontsnappen waarin ze zijn opgesloten. Voor de vijf meisjes van 15 jaar bleek de escape room een dodelijke val waar ze niet meer uitkwamen. De meisjes speelden het spel ter gelegenheid van een verjaardag. Ook van buitenaf kon er door de vlammen niemand bij de meisjes komen. ,,Er was geen andere weg naar buiten dan via de gesloten deur”, zei de woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Koszalin, Ryszard Gasiorowsk. De vensters waren met gipsplaten afgesloten. De 28-jarige eigenaar van de escape room is gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van inbreuken op de veiligheid en doodslag door nalatigheid. Hij riskeert acht jaar cel. De meisjes worden morgen begraven.

Zorgen

Na het drama in een Poolse escape room zijn er onder spelers in Nederland zorgen. Lang niet overal in Nederland zijn voorzorgsmaatregelen genomen, stelt brandveiligheidsexpert Jeroen Jansen van Brandveilig NL. ,,Wat in Polen is gebeurd, kan absoluut ook hier gebeuren’’, zei hij eerder stellig. ,,Bij escape rooms worden mensen in een hokje gepropt die moeten proberen naar buiten te komen. Dan is brandveiligheid een groot probleem.”



In Polen zijn ondertussen controles uitgevoerd die grote ongeregeldheden aan het licht brachten. Van de 178 gecontroleerde locaties waren 129 onveilig, dertien kamers werden meteen gesloten. Naar alle 1100 escape rooms wordt een onderzoek ingesteld. Ondertussen wordt gerouwd om de levens van de meisjes, die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging.