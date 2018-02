Melania nog steeds ziedend op Donald

Nadat het voormalige Sloveense supermodel al haar reis met haar echtgenoot naar het World Economic Forum in het Zwitserse Davos annuleerde en met een gezicht op onweer zijn State of the Union bijwoonde, keurde ze hem nu ook geen blik waardig toen ze dit weekend aankwamen in hun buitenverblijf in Florida.



Beelden tonen hoe Donald, Melania en zoon Barron (11) met Air Force One aankomen op Palm Beach International Airport. Donald en Barron lopen vooraan en Melania volgt op enkele passen achter hen. Als ze beneden aan de trap aankomen, beent ze met een emotieloos gezicht door naar de klaarstaande wagens, zonder haar echtgenoot een blik waardig te gunnen. Hoewel hij zich nog naar haar omdraait. Hij is de enige die uiteindelijk naar het publiek zwaait.



Volgens Amerikaanse media heeft Melania na de onthullingen over Stormy Daniels enige nachten in een hotel geslapen. De koele temperaturen tussen het First koppel vielen ook al op tijdens de State of the Union van de Amerikaanse president deze week. Melania kwam daar als eerste First Lady in de recente geschiedenis alleen naar toe, met een eigen gevolg, en keek tijdens de toespraak not amused.