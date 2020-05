Merkel en Macron eens over wederopbouwplan van 500 miljard euro

De Franse president en de Duitse bondskanselier zijn al weken bezig met dit Herstelfonds, zeiden ze meermaals. Ze vinden beiden dat de Europese eenheid in deze coronacrisis te wensen overlaat, en besloten samen een plan te maken om die eenheid weer vlot te trekken. ,,Het is niet onze taak om te spreken namens de andere lidstaten van de Europese Unie”, aldus president Macron. ,,Dit is ons voorstel. Maar het is wel zo dat er geen enkel akkoord kan komen als Duitsland en Frankrijk het er niet mee eens zijn.”

Anders gezegd: dit is dan misschien niet meer dan een plannetje, maar laat niemand hier zomaar aan voorbijlopen. De andere 25 lidstaten niet, ook al moeten die het nog allemaal afzonderlijk goedkeuren. En ook de Europese Commissie niet. Die komt volgende week met een eigen voorstel voor een omvangrijk herstelprogramma. ,,Wij verwachten dat Ursula von der Leyen (de Commissievoorzitter) dit zal meenemen in haar overwegingen”, zei Merkel.

In de clinch

Het gaat dus om 500 miljard euro. Die komen als het aan Parijs en Berlijn ligt bovenop de 500 miljard waar de 27 EU-landen het al over eens zijn geworden (en waar Nederland en Italië zo over in de clinch lagen). In het Duits-Franse plan moeten de miljarden worden uitgegeven aan zorg, wetenschap, milieu, digitalisering en industrie. Over de precieze bestemming moet nog worden gesproken. Het geld moet worden ingebed in de komende meerjarenbegroting (tot 2027), waar nog over onderhandeld wordt. Dat betekent dus dat landen meer moeten gaan afdragen óf dat er geschoven moet gaan worden met geld. Nederland staat tot nu toe op het standpunt dat de EU-begroting niet mag stijgen. Ze mag niet hoger worden dan 1 procent van het gezamenlijke inkomen van de lidstaten, heeft premier Mark Rutte vaker benadrukt.

De 500 miljard moeten namens de EU worden geleend op de kapitaalmarkt, en vooral doorgesluisd worden naar de landen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis. Die hoeven het niet zelf allemaal terug te betalen; daar worden ze bij geholpen door de andere lidstaten. Hiervoor moet nog een verdeelsleutel worden bedacht. Wat Merkel en Macron betreft moeten de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen.

Sterk en solidair

Van de Franse president is bekend dat hij meer Europa wil. Nu was het met name Merkel die aangaf dat er meer eenheid nodig is. Wat haar betreft is die in gevaar door de crisis. Ze noemde geen voorbeelden, maar die zijn er te over: landen die hun grenzen plotseling sloten, het achterhouden van hulpmiddelen, geruzie over noodpakketten, rijke landen die zuinig zijn met steun (volgens arme landen) en arme landen die hopen op gratis geld (volgens rijke landen). ,,Het doel is dat we sterk en solidair uit deze crisis komen”, zei Merkel.

De twee benadrukten ook dat ze dit niet met z’n tweeën hadden zitten bekokstoven. Er zijn ook andere landen geraadpleegd, waaronder Italië, Portugal, Spanje en Nederland. Commissievoorzitter Von der Leyen verwelkomde het Duits-Franse plan in een eerste reactie en noemde het ‘constructief’.