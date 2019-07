Merkel ontvangt Deense premier zittend na derde trilaanval in korte tijd

Graven Vaticaan geopend bij zoektocht naar sinds 1983 verdwenen tiener

7:49 In het Vaticaan worden donderdag twee graven geopend op de oude en kleine Teutoonse begraafplaats naast de Sint-Pieterskerk. Dat gebeurt op aandringen van familie van Emanuela Orlandi, die verdween toen ze 15 was. De familie zoekt haar al meer dan 36 jaar en is volgens Italiaanse media met de theorie gekomen dat ze mogelijk op die begraafplaats ligt.