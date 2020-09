Messentrekker Birmingham ging koelbloedig te werk, klopjacht op dader

Sfrantzis zag een in zwart geklede man met een capuchon en een pet. Hij schat hem 20 tot 25 jaar. De trui die hij droeg, had opvallend witte strepen aan de voorzijde.



Niet veel later bleek dat er in twee uur tijd op diverse plekken in de stad nog zeven keer op mensen is ingestoken. Eén man overleefde dat niet, twee mensen raakten zwaargewond.



De dader is nog altijd niet gearresteerd en de politie zet alles op alles om hem zo snel mogelijk te vinden. Een aantal huiszoekingen leverde vooralsnog niks op. In een goot in het centrum van de stad vonden agenten vanmiddag wel een mes. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om het moordwapen, verklaarde politiechef Steve Graham. ,,We hebben nu ook mensen die in het riool aan het zoeken zijn, daarmee hopen we de mensen te laten zien dat we er alles aan doen om de dader op te sporen”, aldus de hoofdinspecteur.



Hij noemde de gebeurtenissen in de vroege ochtenduren tragisch, schokkend en begrijpelijkerwijs beangstigend. ,,U kunt er zeker van zijn dat we er alles aan doen om de verantwoordelijke te vinden en om te achterhalen wat er precies is gebeurd.”