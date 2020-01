Messteker Frankrijk schreeuwde tijdens zijn daad ‘Allahu akbar’

Ze voegde er nog aan toe dat C. tot mei onder behandeling stond in een psychiatrische inrichting. Het OM liet vanavond weten dat de zaak gezien de voorliggende feiten is overgenomen door de nationale dienst terrorismebestrijding.



Volgens dat gespecialiseerde parket is voldoende vastgesteld dat radicalisering een belangrijke rol heeft gespeeld en er sprake is van een georganiseerde voorbereiding.