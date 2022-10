Met een partijtop vol jaknikkers kan president Xi China verder naar zijn hand zetten

De Chinese president Xi Jinping is vandaag tijdens het twintigste partijcongres opnieuw verkozen tot partijleider van de Communistische Partij. Daarmee is hij verzekerd van zijn derde presidentstermijn, die komend voorjaar start, en de eerste Chinese leider sinds Mao die met de traditionele twee termijnen breekt. In de partijtop zijn verder vrijwel alleen volgelingen van Xi benoemd.

De benoeming van de president en de partijtop is een voorgekookte verkiezing, en was achter de schermen allang uitgevochten. Het tijdens het partijcongres gekozen Centraal Comité dat op zijn beurt het politbureau, het Permanente Comité en de partijleider kiest, is van tevoren al aangewezen door dezelfde partijtop. Het is een echte wij-van-WC-Eend-adviseren-WC-Eendverkiezing.

Het congres is in die zin de rituele opvoering van een toneelstukje voor de buitenwereld en voor de bevolking. Het zeer geregisseerde theaterstukje kende zaterdag wel een vreemde akte. Nadat het gedeelte achter gesloten deuren voorbij was, werd de vooraf geselecteerde pers binnengelaten in de Grote Hal van het Volk.



Voor de camera’s werd vervolgens een ietwat tegenstribbelende oud-president Hu Jintao, Xi’s voorganger, door een steward uit de zaal weggevoerd. De 79-jarige had naast Xi gezeten en op beeld was te zien dat de twee nog kort een paar woorden wisselden voor Hu zich liet meetronen. Zowel Xi als vrijwel alle andere partijprominenten gaven geen blijk van ook maar enkele emotie en keken stoïcijns voor zich uit. Het leidde online tot storm aan speculaties.

Zeer loyaal

Volgens verklaringen van staatspersbureau Xinhua, die de slotsessie dit keer niet eens op tv uitzonden, was ‘Hu niet zo lekker en moest hij rusten’. Hu oogt inderdaad de laatste tijd wat breekbaar en was tijdens de congresweek al vaker gesignaleerd met stewards die hem ondersteunden. Maar veel China-deskundigen zagen er een politieke afrekening in met de partijvleugel die nog trouw is aan Hu.

De bekendmaking van de partijtop: het Staand (of Permanente) Comité plus Politbureau versterkt die lezing. Het 24 leden tellende Politbureau waarvan 65 procent is vervangen, bevat bijna alleen Xi-getrouwen. Ook de vier nieuwe leden van het Staand Comité zijn vertrouwelingen van hem. De twee zittenblijvers Zhao Leji en Wang Huning toonden zich afgelopen presidentstermijn al zeer loyaal aan hem.

De afvoering van Hu door de zijdeur staat zo symbool voor de nieuwe politieke situatie: met de vertrekkende leden van het Staand Comité, die politieke vleugels van oud-presidenten vertegenwoordigden, zijn mogelijk dissidentengeluiden uit de top verwijderd. Hu-loyalisten zoals premier Li Keqiang worden met pensioen gestuurd of gedegradeerd uit het Politbureau, zoals vicepremier Hua Chunhua. Duidelijk is dat Xi vanaf nu de informele pensioenregels zal hanteren zoals ze hem uitkomen: partijbonzen die nog een jaar te gaan hadden tot hun 68ste zijn weggestuurd, terwijl hij oudere partijleden juist binnenhaalde.

Nummer twee

Meest verrassende benoeming is van Li Qiang, partijsecretaris van Shanghai als nummer twee en opvolger van premier Li Keqiang. En dat ondanks een redelijk desastreuze verlopen lockdown in Shanghai. Maar Li kent Xi nog van vroeger en geldt als zeer trouw. Dat is in Xi’s bestuur kennelijk nu een belangrijker eigenschap dan kunde. ‘Xi is nu een moderne keizer’, twitterde China-expert Yang Zhang in Chicago.

Richard McGregor, verbonden aan het Lowy Instituut, een denktank in Australië, verwoordde het tegen persbureau Reuters zo: ,,Het is een klinkende overwinning voor Xi, beslissender dan voorspeld. Al zijn rivalen, potentiële en echte, zijn uit het Permanent Comité van het Politburo verdreven en Xi-loyalisten hebben hun plaats ingenomen. Het nieuwe Politburo is een nadrukkelijke verklaring van de dominantie van Xi over de partij.’’

De zes machtigste mannen in China (naast Xi) 1. Li Qiang (63): partijsecretaris Shanghai en Xi’s belangrijkste rechterhand toen hij de partijbaas in provincie Zhejiang was, wordt premier. Volledig scherm Li Qiang (63), rechts. © REUTERS 2. Zhao Leji (65): uitvoerder van Xi’s anticorruptiecampagne afgelopen jaren. Volledig scherm Zhao Leji. © ANP / EPA 3. Wang Huning (67), partij-ideoloog, diende al drie termijnen trouw elke president. Volledig scherm Wang Huning. © REUTERS 4. Cai Qi (66), partijsecretaris van Peking, werkte onder Xi in provincies Zhejiang en Fujian. Volledig scherm Cai Qi. © ANP / EPA 5. Ding Xuexiang (60), Xi’s persoonlijke assistent toen deze in Shanghai partijsecretaris was en nu Xi’s belangrijkste secretaris als hoofd van het CCP-kantoor. Volledig scherm Ding Xuexiang. © ANP / EPA 6. Li Xi (66), partijsecretaris van Guangdong, wordt hoofd van de Centrale Commissie voor Discipline en Inspectie, de nieuwe anticorruptiechef. Volledig scherm Li Xi. © REUTERS