Met het overlijden van Elizabeth II verliezen de Britten een deel van hun ziel

Op gepaste afstand leek koningin Elizabeth II al gauw op een saaie mus. Ouderwets gekleed, in mantelpak met onafscheidelijke hoed en handtas. Een onderkoelde vrouw die nooit uit haar rol viel. Maar de werkelijkheid is anders. Elizabeth Alexandra Mary was een vrouw vol verrassingen. Welke andere vorstin kon moeiteloos bougies van een auto vervangen, het geluid imiteren van een vliegtuig bij de landing? Welke andere vorstin had die bijtende humor die zich bijvoorbeeld openbaart in dit briefje aan een couturier: ‘Bedankt voor de enorme rekening. Het zal even duren voordat die betaald is.’