Met kettingzaag aangevallen triatleet: 'Ik raakte volledig in paniek'

Zijn dag was dinsdag nog wel zo normaal begonnen. Nog voor zonsopkomst was hij begonnen aan een training. Op de racefiets, zoals de 26-jarige triatleet vaker doet. Het was kwart over drie 's nachts, hij naderde de top van een heuvel in Durban, toen er opeens drie mannen tevoorschijn sprongen. ,,Ze grepen me vast en sleurden me de bosjes in. Ze spraken in een gekke taal die ik niet ken en opeens begon iemand met een kettingzaag in mijn been te zagen'', zegt hij tegen News24.



Gwala raakte volledig in paniek, zo laat hij vanuit het ziekenhuisbed weten. Hij was bevangen door angst. ,,Ik snapte niet waarom ze me dit aandeden.''