MeToo-beweging naar Westelijke Jordaanoever dankzij modelijn

De jonge Palestijns-Amerikaanse Yasmeen Mjalli (21) doet haar best om de #MeToo-beweging naar de Westelijke Jordaanoever te brengen. Met haar kledinglijn Not your Habibti (niet jouw schatje) wil ze seksuele intimidatie aankaarten in de Palestijnse maatschappij.

Mjalli is de oprichtter van BabyFist, een sociale beweging voor gendergelijkheid in de Palestijnse gebieden en de rest van de Arabische wereld. Ze kwam op het idee een campagne op te starten nadat ze zelf meerdere malen op straat was lastiggevallen.

Op de T-shirts, hoodies en jeansvestjes staat telkens de slogan Not Your Habibti te lezen. ,,Ik wil hierdoor in gesprek gaan over een onderwerp waarvoor de meeste mensen rondom mij terugdeinzen", zegt Mjalli, die een groot deel van haar leven in de VS heeft doorgebracht en daar aan de universiteit van North Carolina kunstgeschiedenis heeft gestudeerd.

Ze ondervindt veel weerstand uit conservatieve hoek. Zelfs haar eigen ouders, die in Palestina zijn geboren en daarna naar de VS emigreerden voordat ze vijf jaar geleden terugkeerden, ondersteunen het feministische initiatief niet. ,,Wanneer ik naar huis ga, moet ik mijn feminisme bij de deur achterlaten, wat moeilijk is, want dat is gewoon wie ik ben", zegt ze.

Hoewel er de voorbije jaren enorm veel vooruitgang werd geboekt in de strijd om gelijkheid, zijn er in traditionele Arabische kringen nog altijd duidelijk afgebakende rollen voor mannen en vrouwen. Mannen waken over de 'eer' van vrouwelijke familieleden. In de praktijk wil dat soms zeggen dat gemengde vriendschappen of seks voor het huwelijk uit den boze zijn. In de meest extreme gevallen lopen vrouwen die deze regel breken het risico verbannen of zelfs vermoord te worden.

Ook in meer liberale (veelal stedelijke) gebieden zijn rouwen op hun hoede. Toch krijgt de politie weinig klachten binnen over ongewenste praktijken op straat. Politiewoordvoerder Loay Irzeqat zegt dat dat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat vrouwen vrezen voor de ongewenste neveneffecten. Hun familieleden zouden wel eens vergelding willen en de dader iets kunnen aandoen.