Metoo nu ook in Mekka

De knuppel is in het hoenderhok gegooid door Sabeeca Kahn, een Pakistaanse vrouw. Op Facebook doet ze verslag van hoe ze werd betast door mannen vlakbij de Ka’aba, het centrale heiligdom in Mekka waar de gelovigen zeven keer omheen lopen.

Sabeeca Kahn vertelt – haar Facebookpagina is inmiddels afgeschermd - hoe ze meerdere keren is lastig gevallen door mannen die tegen haar aan schuurden of aan haar billen zaten. Ze begint haar post bijna met een excuus voor wat ze gaat onthullen. ‘Ik was bang dit te delen omdat het uw religieuze sentimenten kan kwetsen’.



Kahn vertelt dat ze voor de zesde keer in Mekka was en dat nu de maat vol is. Ze werd diverse keren betast in de massa maar kon niets doen. Ook de politie staat machteloos wanneer er zoveel mensen tegelijk rond de Ka’aba lopen. ,,Mijn ervaringen in de heilige stad werden overschaduwd door de verschrikkelijke gebeurtenis'', schrijft Kahn.

Reacties

Een enorm taboe werd doorbroken. Net als bij #Metoo gebeurde, leidde Kahns getuigenis tot (voorzichtige) reacties van andere vrouwen die zich over hetzelfde beklaagden. Een moslima vertelde dat ze werd geknepen in haar zij en billen en dat mannen met hun geslachtsdeel tegen haar aanduwden in de lange rij.



Bepaalde drukke delen van de tawaf (de zeven rondjes die om de Ka’aba worden gelopen) zouden nu worden gemeden door vrouwen die weten van de problemen. Zi Moneer reageerde ook en schreef dat ze schrok dat een man zijn handen op die van haar legde en dat een ander haar verbaal lastig viel. 'Beide keren voelde ik me onveilig en zelfs bedreigd in Allahs huis, de heiligste plek op aarde maar ontheiligd door menselijke beesten’.

Tooba Kahn steun Sabeeca Kahn op Facebook. ‘Je bent niet alleen, het is mij ook overkomen’. Fatyma Baluch schrijft dat haar vriendin hetzelfde overkwam en noemt Sabeeca Kahn dapper dat ze het naar buiten brengt. Een andere Pakistaanse vrouw heeft er ook last van gehad en adviseert moslima’s tijdens de pelgrimage zo snel mogelijk te blijven lopen en te kiezen voor de minst drukke momenten.

Bang

Volgens de Britse krant The Times zijn vrouwen bang of beschaamd om misstanden aan de kaak te stellen omdat religieuze autoriteiten ter plaatse regelmatig de vrouwen als de schuldigen aanwijzen. Volgens Fatna Mohamed die ook over haar ervaringen schreef, rekenen aanranders er juist op dat de vrouwen bang zijn naar de politie te gaan.

Een van de vrouwen doet op Facebook een oproep aan de Saoedische regering maatregelen te nemen om vrouwen beter te beschermen. Vorig jaar maakten ruim een miljoen vrouwen de pelgrimstocht, ze vormen iets meer dan 40 procent van alle pelgrims.