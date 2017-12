Mexicaanse journalist vermoord bij kerstfeest op school van zijn zoon

Volgens de politie waren tientallen ouders en kinderen op de school getuige van de moord in de stad Acayucan. Het 6-jarige zoontje van Perez was net met de moeder het klaslokaal uitgelopen toen ze vier geweerschoten hoorden. ‘Eerst dacht ik dat het vuurwerk was’, zegt Adelina Mendoza in een interview met Mexicaanse media. ‘God heeft het zo voor elkaar gekregen dat mijn zoon zijn vader niet zag sterven.’



De 34-jarige journalist schreef voor lokale nieuwsmedia en was de oprichter van een nieuwswebsite. In Mexico zijn misdaadverslaggevers vaak het slachtoffer van drugsbendes die in het Midden-Amerikaanse land een bloedige oorlog uitvechten. Door de moorden komt de persvrijheid in het land in het geding.