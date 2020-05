MH17-hoofdverdachte Girkin: ‘Ik ben indirect verantwoordelijk’

Beruchte Mexicaanse topcrimi­neel vermoord

1:12 Een van de kopstukken van het Mexicaanse Sinaloa-kartel is afgelopen zaterdag vermoord in Culiacán, de hoofdstad van de deelstaat Sinaloa. Dat hebben de autoriteiten in Mexico maandag bevestigd. Het gaat om José Rodrigo Aréchiga-Gamboa, alias ‘Chino Antrax' (miltvuurchinees). Hij zat in de auto van zijn zus die samen met haar man ook bij de aanslag om het leven kwamen.