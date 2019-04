Michael Cohen: Trump droeg me via codetaal op om te liegen

De Amerikaanse president Donald Trump gaf zijn voormalige advocaat en fixer Michael Cohen via codetaal de opdracht om voor het Amerikaans Congres te liegen over Trump-projecten in Moskou. Dat wordt beweerd in een open brief van 133 pagina’s die Cohens advocaten vrijdag naar de leden van het Congres hebben gestuurd.

In de brief verwijzen de advocaten van Cohen naar zijn getuigenverklaringen tegen speciaal onderzoeker Robert Mueller en twee commissies van het Amerikaanse Congres. Tijdens een hoorzitting voor het House Oversight Committee, de voornaamste onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden, in februari, beweerde Cohen al dat Trump hem de opdracht had gegeven om te liegen. De president deed dat niet expliciet, zei hij toen, maar gaf impliciet wel te kenen dat dit de bedoeling was.

,,Trump en zijn adviseurs moedigden Cohen aan om te liegen en te zeggen dat alle contracten voor het (Trump-)Tower-project in Moskou op 31 januari 2017 afgelopen waren’’, terwijl de projecten in werkelijkheid nog minstens zes maanden lang doorliepen, stelt de brief. Dit gebeurde ,,door het gebruik van Trump-codewoorden die alleen geïnterpreteerd konden worden als een instructie of een ‘opdracht’ om te verbergen dat Cohen contact had gehad met Russen tijdens het merendeel van de presidentscampagne.’’

,,Trump deed dit met codetaal, door Cohen tijdens meerdere gesprekken te zeggen dat er ‘geen samenzwering, geen Russische contacten, niets over Rusland na de start van de campagne was’’, stelt de brief verder.

Als Trump de advocaat inderdaad heeft opgedragen om valse verklaringen af te leggen voor het Congres, een misdrijf waarvoor Cohen zelf al tot een celstraf veroordeeld werd, kan dat beschouwd worden als crimineel gedrag. Het is echter nog onduidelijk of speciaal onderzoeker Robert Mueller gevolg heeft gegeven aan die beschuldiging, zolang zijn rapport niet wordt vrijgegeven.

Mueller-rapport

Trump beweerde vorige maand dat het rapport van Mueller bewijst dat hij niets verkeerds heeft gedaan, sinds minister van Justitie William Barr in een brief een samenvatting van de conclusies van Mueller gaf en stelde dat er geen bezwarende feiten werden vastgesteld. Maar elke dag lijkt het duidelijker te worden dat de brief van Barr niet het hele verhaal vertelt. De Democraten eisen daarom de onmiddellijke openbaarmaking van het onderzoeksrapport, zonder enige aanpassingen.

Bronnen uit de omgeving van Muellers team beweren dat Barrs samenvatting onvolledig of misleidend was.

Ontmoeting met Russische advocate in Trump Tower

In de brief wordt ook beweerd dat Trump wel op de hoogte was van het feit dat zijn zoon Donald Trump Jr. een ontmoeting had met een Russische advocate die hem belastende informatie zou bezorgen over Hillary Clinton, Trumps tegenstander tijdens de verkiezingen. ,,Cohen zegt dat hij begin juni 2016 in Trumps kantoor was. Hij zag Don Jr. rond het bureau lopen (wat ongewoon was), zich voorover boog en stilletjes tegen zijn vader zei: ‘De vergadering gaat door.’ Trump vroeg niet ‘welke vergadering?’ Cohen hoorde Trump zeggen: ‘Dat is goed... Hou me op de hoogte.’’

Geloofwaardigheid