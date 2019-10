'Migranten in koelwagen betaalden elk 35.000 euro’

Volgens de mensenrechtenorganisatie Stop the Traffik zijn er belangrijke overeenkomsten met de 58 Chinezen die in 2000 dood werden gevonden achterin een verzegelde, luchtdichte container op een vrachtwagen in Dover. Toen lag de prijs voor de reis van Zuidoost-Azië naar Europa nog rond de 23.000 euro, maar die is inmiddels verhoogd.

,,Mensen die vanuit China naar Europa worden vervoerd zijn vaak slachtoffer van dwang, waaronder schuldslavernij”, zei Stop the Traffik-directeur Neil Giles tegen de krant Metro. ,,Vaak worden die schulden nooit afgelost door de hoge rente en onbetaald werk. De slachtoffers zouden waarschijnlijk zijn uitgebuit.”

Mensenhandel

Omdat de vermoedelijke Chinezen zich in de verzegelde koelwagen bevonden, gaat het ook volgens de politie waarschijnlijk om mensenhandel. Volgens deskundigen bevinden de meeste Chinezen die illegaal naar Groot-Brittannië komen zich in een situatie van schuldslavernij. Zij zijn veelal illegaal werkzaam in de horeca en het oogsten van schelpdieren.

De acht vrouwen en 31 mannen, onder wie een tiener, zaten al opgesloten toen de vrachtwagen in Zeebrugge aan de Belgische kust arriveerde voor de oversteek naar Engeland. Ze zaten in elk geval vanaf Zeebrugge minstens tien uur vast bij een temperatuur van min 25 graden.

De politie gaat ervan uit dat de vrachtwagen en de koelcontainer apart van elkaar de overtocht naar Engeland hebben gemaakt. De container kwam woensdag aan in de haven van Purfleet en werd daar door de truck opgepikt en verder vervoerd naar een bedrijventerrein in de plaats Grays.

Chinese nationaliteit

De Britse politie meldde eerder dat de 39 overleden migranten de Chinese nationaliteit hebben. Dat werd later genuanceerd door de Chinese ambassade in Londen. De ambassade meldt in een verklaring dat de Britse politie nog niet kan bevestigen dat de overleden mensen Chinezen zijn. Dat onderzoek is nog gaande.

De Chinese consul-generaal Tong Xuejun riep de onderzoekers op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de identiteit van de overleden personen. Volgens politiechef Pippa Mills van de politie in Essex gaat het om een ‘lang en complex onderzoek’.

China geeft Groot-Brittannië de schuld van de dood van 39 migranten. Volgens Peking is het duidelijk dat Londen ,,niet de verantwoordelijkheid heeft genomen om deze mensen te beschermen”. ,,Een dergelijk ernstig humanitair drama is gebeurd onder de ogen van de Britten en de Europeanen”, staat in het commentaar van de staatskrant Global Times. ,,We hopen dat Groot-Brittannië en de Europese landen hun verschillende verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten nakomen en de nodige inspanningen leveren om te voorkomen dat Chinezen worden misbruikt of gedood.”

De krant verwijst naar de vondst van 58 dode Chinese in een container in 2000. ,,De Britten en Europeanen moeten zichzelf afvragen of ze een herhaling van die tragedie hadden kunnen voorkomen.”

Drie verdachten

De Britse politie zou onder meer drie verdachte bendeleden in Noord-Ierland verder onderzoeken, melden lokale media. Het zou gaan om een bende met banden met paramilitairen.