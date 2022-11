Migranten op Kanaal werden aan lot overgelaten en verdronken: ‘We liggen in het water, het is afgelopen’

Een jaar geleden verdronken 27 migranten in Het Kanaal, toen ze in een rubberboot op weg waren naar Engeland. Dagblad Le Monde reconstrueerde wat er gebeurde. ,,Help ons, we gaan dood. We liggen in het water.’’

Tegen 02.00 uur ‘s nachts kwam het eerste telefoontje binnen bij de Franse reddingsbrigade. Een migrant vertelde dat hij met zo’n 30 anderen op een bootje op Het Kanaal voer en dat het bootje stuk was gegaan. Ze liepen gevaar. Drie minuten later werd er opnieuw gebeld. Nu klonk het wanhopiger. ,,Help ons!’’, klonk het aan de telefoon. Op de achtergrond was geschreeuw en gehuil te horen.

Iets na 02.00 uur werd de boot gelokaliseerd. ,,We sturen zo snel mogelijk hulp’’, zei een Franse reddingswerker. Maar de hulp kwam niet. Om 03.30 uur ’s nachts belde opnieuw een migrant. De rubberen boot was lek. ,,Ik lig in het water’’, zei hij. De Franse hulpdienst antwoordde: ,,Ja, maar u ligt wel in Britse wateren.’’

Geen reddingsboot

In ruim anderhalf uur belden migranten op de zinkende boot in totaal 15 keer met Franse hulpverleners in de nacht van 23 op 24 november vorig jaar. Maar er werd geen reddingsboot gestuurd. De boot zonk en 27 mensen verdronken, onder wie zes vrouwen en een klein meisje. Slechts twee migranten overleefden het.

Dat blijkt uit een nauwgezette reconstructie die het Franse dagblad Le Monde heeft gemaakt. De krant heeft het strafdossier ingezien en las alle verslagen van de communicatie die nacht tussen de migranten en hulpverleners. ,,De reddingsdiensten hebben geen hulp gestuurd en niet goed ingeschat wat de gevaren waren’’, aldus de krant. ,,Integendeel: ze schoven de hulpverlening af naar de Britten.’’

De Franse reddingswerkers belden die nacht met hun Britse collega’s. ,,Ik heb een boot die vlak bij jullie wateren ligt, op 0,6 zeemijl’’, was de boodschap rond 02.00 uur. Tegen 02.30 uur belden de Fransen opnieuw met de Britten: ,,Ze zijn nu in jullie zone.’’ De verantwoordelijkheid werd afgeschoven. ,,Als ze nu weer bellen, moet je ze doorverwijzen naar 999 (het Britse noodnummer, red)’’, zeiden Franse hulpverleners rond 02.30 uur tegen elkaar.

‘Help ons’

Zo’n anderhalf uur later ging bij de Fransen opnieuw de telefoon. ,,We liggen in het water. Het is afgelopen. Afgelopen’’, zei een migrant. Op de achtergrond was opnieuw geschreeuw te horen. ,,Help ons, alstublieft. Help ons, we gaan dood. We liggen in het water en het is koud.’’ Aan Franse kant was toen het antwoord: ,,Van waar bent u vertrokken in Frankrijk?’’

De Franse reddingswerkers bleven zeggen dat de migranten 999 moesten bellen, omdat ze nu in Britse wateren waren. Eén van de twee overlevenden, een Irakees, vertelde de politie dat ze óók de Britse hulpdiensten hadden gebeld. ,,Ze zeiden dat de golven ons alweer in Franse wateren geduwd zouden hebben tegen de tijd dat ze er konden zijn. Dus kwamen ze niet.’’

‘We wisten dat dit een dag zou gebeuren’

Verschillende Franse reddingswerkers zijn gehoord door de politie, aldus Le Monde, die citeert uit de verslagen. ,,Migranten bellen en schreeuwen de hele tijd vanaf het water, ook als er niets aan de hand is’’, zei één van hen. ,,We hebben twee boten en een helikopter terwijl er soms 30 tot 50 bootjes tegelijk op Het Kanaal varen’’, zei een ander. ,,We kunnen het niet aan. We wisten dat dit een dag zou gebeuren.’’

Le Monde beschrijft hoe een visser uiteindelijk ’s middags op 24 november alarmsloeg. ,,Euh….we vaarden net langs, euh…, migranten. Nou eigenlijk: langs stoffelijke overschotten’’, meldde hij vanaf zijn schip aan de reddingsbrigade aan land. ,,Zitten ze in een boot, zijn ze dood?”, voeg de hulpverlener. ,,Nee, ze liggen in het water. Ze zijn dood.’’

