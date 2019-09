‘Migranten riskeren leven in Het Kanaal vanwege brexit’

Dinsdag werden 86 migranten opgepikt die met bootjes de gevaarlijke overtocht naar Engeland probeerden te maken. De aantallen worden onderhand zorgwekkend. De Britse kustwacht heeft dit jaar al meer dan 1200 mensen opgepikt die het druk bevaren Het Kanaal over wilden. Alleen al in augustus waren het er 336. Sinds begin dit jaar konden 75 van hen worden teruggestuurd naar Frankrijk. Voor zover bekend zijn dit jaar tenminste twee migranten in het Kanaal verdronken. Een van hen was een Iraakse man die vorige maand probeerde naar Engeland te zwemmen. Het andere slachtoffer was een vrouw die overboord viel, melden Britse media. Volgens de Britse grenspolitie stond een van boten die dinsdag werden onderschept op het punt van zinken. Een opvarende werd met een helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis, de rest werd in Ramsgate aan land gebracht.



Dat juist nu families, vaak met zwangere vrouwen en kleine kinderen, in kleine bootjes naar Engeland proberen te komen, zou te maken hebben met brexit. Volgens de lokale Franse politicus Pierre-Henri Dumont helpen mensensmokkelaars ‘fake news’ de wereld in door onder migranten het verhaal te verspreiden dat Groot-Brittannië na 31 oktober wordt afgesloten van de EU. Ook doen allerlei verhalen de ronde dat de Britse premier Boris Johnson een eenmalige amnestie zou overwegen voor illegale immigranten die op 31 oktober in het land zijn. Volgens Dumont geven de mensensmokkelaars helemaal niets om een mensenleven en willen ze alleen maar snel en veel cashen, ook al wordt de zee nu gevaarlijker. Volgens een woordvoerder van de Britse Immigratiedienst zouden de migranten momenteel tot wel 10.000 pond per persoon betalen, ofwel ruim 11.000 euro. ,,En ze blijven komen. We zagen eenzelfde toename bij de vorige brexit-deadline van 31 maart toen dezelfde geruchten de ronde deden dat de grens zou sluiten.”