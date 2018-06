Migrantenboot Lifeline mag naar wateren Malta

Aan boord zijn circa 230 voor de kust van Libië opgepikte migranten die voor een groot deel zeeziek zijn geworden door het slechte weer. The Times of Malta berichtte dat onder de opvarenden zeventig minderjarigen zijn die zonder familieleden op weg naar Europa zijn.



Gisteren was er al sprake van dat Malta de boot zou toelaten en de migranten onder meer naar Frankrijk, Spanje en Italië zouden kunnen. Maar kennelijk was er geen akkoord bereikt waar de migranten in Europa heen moeten en weigerde Malta in eerste instantie het schip aan te laten leggen.