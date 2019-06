Mijden Iran zorgt voor vertraging: ‘Mensen gaan aansluitingen missen’

Het neerhalen van de drone was een gevaarlijke actie van het Iraanse leger. ,,Die drone was geen supermarktdingetje, maar een toestel van 100 miljoen dollar met een spanwijdte van 35 meter dat op 20 kilometer hoogte vliegt. Daar is Iran dus toe in staat’’, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. De raket die de drone neerhaalde, doorkruiste dus de vlieghoogte (10-12 kilometer) van de burgerluchtvaart.



Melkert stelt dat de voorzorgsmaatregel van KLM mede is ingegeven door de ramp met de MH17. ,,Dat was een wake-upcall en sindsdien is het safety first.’’ En de veiligheidssituatie in Iran is explosief en onvoorspelbaar. De Amerikanen en Iraniërs laten hun spierballen rollen. ,,Van Iran weten we nu dat het land in staat is om een drone op zeer grote hoogte uit de lucht te schieten. En we hebben te maken met een zeer wispelturige Amerikaanse president die het een zegt en het ander doet.’’