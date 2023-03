Milaan mag bij homostel nog maar één ouder registreren, ‘gaat tegen burgerrechten in’

De gemeente Milaan mag alleen nog de biologische ouder registreren als ouder van kinderen van een homoseksueel stel. Dat staat in een brief van de prefect van die stad.

Bij gebrek aan duidelijke wetgeving besloot de gemeente Milaan jaren geleden tot het inschrijven van beide ouders van hetzelfde geslacht als wettelijke ouders van het kind. Daar moet de gemeente op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken mee stoppen; alleen de ouder met een biologische band mag nog als ouder worden aangemerkt bij de burgerlijke stand. De maatregel van de nieuwe, rechtse regering Meloni treft de rechten van lgbti-ouders en creëert een groot verschil met kinderen van hetero-ouders, schrijft de krant La Repubblica.

De maatregel volgt op een uitspraak van het Hof van Cassatie van afgelopen december: kinderen die in het buitenland geboren zijn met twee vaders en een draagmoeder mogen in Italië alleen worden erkend na tussenkomst van een rechter. Die moet formeel de adoptie van de vaders goedkeuren. Een simpele inschrijving bij de burgerlijke stand is niet genoeg. De rechters in Rome hebben echter niets gezegd over kinderen met twee moeders, maar daar steekt de prefect van Milaan, die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken over de regio gaat, ook een stokje voor.

In verzet

In Italië bestaat een samenlevingscontract voor stellen van hetzelfde geslacht, maar trouwen en ‘stiefouderadoptie’ is niet toegestaan. Meerdere burgemeesters in Italië waren voorzichtig begonnen met het registreren van ouders van hetzelfde geslacht als legitieme ouders van hun kinderen, maar Milaan was daar het meest voortvarend in.

,,We zijn ernstig teleurgesteld door dit nieuws”, schrijft Alessia Crocini, voorzitter van ‘Famiglie Arcobaleno’, een stichting die zich inzet voor de rechten van homo-ouders, in een persverklaring. ,,We zijn ons ervan bewust hoe hard deze regering zich inzet om elk burgerrecht van homo-ouders in Italië te ontnemen. Kinderen met twee vaders of twee moeders bestaan al in Italië, daar zullen ministers Piantedosi en premier Meloni mee om moeten leren gaan.”

Burgemeester Sala van Milaan heeft aangekondigd tegen de maatregel in verzet te gaan.

