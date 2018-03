Militaire oefeningen gaan in aanloop naar Korea-top gewoon van start

Video 'Bedrijf achter diefstal Facebook-info zette prostituees in om verkiezingen te manipuleren'

1:49 Het stof van afgelopen weekend is amper neergedaald of een tweede schandaal rond het bedrijf Cambridge Analytica steekt de kop op. De organisatie die de gegevens van 50 miljoen Facebook-profielen misbruikte, heeft de afgelopen jaren 200 verkiezingen over de hele wereld gemanipuleerd. Daarbij maakte het bedrijf soms gebruik van steekpenningen en prostituees, blijkt uit onderzoek van het Britse Channel Four News.