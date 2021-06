Militaire regering Myanmar waarschuwt media voor gebruik term ‘junta’ en verspreiden nepnieuws

Het door het leger gecontroleerde ministerie van Informatie schrijft in de staatskrant Global New Light of Myanmar dat buitenlandse persbureaus zijn gewaarschuwd omdat ze bij hun berichtgeving over Myanmar schrijven over een ‘militaire raad’, ‘militaire junta’ of ‘junta’. De nieuwsorganisaties zijn daarnaast opgeroepen geen nepnieuws te citeren en valse informatie te verspreiden.