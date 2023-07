Militairen bevestigen staatsgreep Niger, grenzen zijn gesloten

Oorlog Oekraïne LIVE | Kyiv: ‘36 kruisraket­ten onder­schept, onduide­lijk­heid over aanval met 4 supersnel­le raketten’

De Oekraïense luchtverdediging heeft woensdag 36 Russische kruisraketten onderschept. Dat meldde de luchtmacht vanavond op Telegram. Drie raketten werden neergehaald tijdens een eerste reeks aanvallen in de middag en de overige 33 in de vroege avond. De luchtmacht meldde ook een aanval met straaljagers die vier supersnelle Kinzjal-raketten afvuurden, die bijzonder moeilijk te onderscheppen zijn. De aanval was gericht op de Chmelnytsky-regio in het westen van Oekraïne. ‘Meer informatie wordt verzameld’, luidde het. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.